STP Brindisi – Ancora atti vandalici. Danneggiato autobus per il trasporto-studenti. Cursi: “In poco più di un anno ne abbiamo subiti 23 in tutta la provincia”

L’ennesimo atto vandalico si è verificato ai danni dei mezzi di trasporto della Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Questa volta è stato seriamente danneggiato un autobus utilizzato per il trasporto studenti sulla linea Latiano-Brindisi-Serranova. E’ stata letteralmente tagliata in più punti la tappezzeria dei sedili.

“In poco più di un anno la STP di Brindisi – afferma la Presidente, avv. Alessandra Cursi – ha subito il danneggiamento di ben 23 autobus ed in alcuni casi è stata messa a repentaglio, con il lancio di sassi, l’incolumità del personale di servizio e dei passeggeri. Purtroppo si tratta di un fenomeno esteso a più comuni della provincia e questo ha determinato la difficoltà, da parte delle forze dell’ordine, di identificare gli autori di queste bravate.

E’ evidente che per la STP si tratta di un danno notevole che inevitabilmente va a ripercuotersi anche sui fruitori del servizio pubblico su gomma, visto che per riparare i danni degli atti vandalici occorre del tempo. Ovviamente abbiamo segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine con le quali esiste un dialogo costante per tentare di porre un freno a questi fenomeni delinquenziali”.