Si è riunita in data odierna l’assemblea della Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Il bilancio di esercizio è stato approvato all’unanimità, così come sono stati confermati i componenti del Consiglio di Amministrazione (avv. Alessandra Cursi, on. Elisa Mariano, dott. Pasquale Dagnello). “L’assemblea dei soci – afferma la Presidente Cursi – ha voluto confermare piena fiducia per il lavoro svolto. Un segnale confortante anche in prospettiva futura”.