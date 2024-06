STP Brindisi – Approvato il Bilancio di esercizio 2023 – Cursi: “La Società è in salute”

L’assemblea dei soci della STP di Brindisi ha approvato all’unanimità, in data odierna ed alla presenza del Presidente della Provincia Toni Matarrelli e del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Bilancio di Esercizio 20233 ed il Bilancio di sostenibilità ambientale.

Il documento contabile ha evidenziato una chiusura in attivo ed un valore della produzione che sfiora i 24 milioni di euro.

La Presidente di Stp Brindisi, avv. Alessandra Cursi, ha precisato che il bilancio è frutto dell’attività svolta con la guida del precedente consiglio di amministrazione (il subentro è avvenuto il 27 novembre 2023).

“L’attività svolta durante il 2023 – ha affermato l’avv. Cursi – ha risentito ancora delle conseguenze del periodo di emergenza dettato dal covid. Ciò nonostante, la STP di Brindisi ha chiuso in attivo il proprio bilancio, assicurando i previsti servizi di trasporto pubblico. E’ evidente che nell’anno in corso stiamo mettendo in campo ogni iniziativa finalizzata ad un ulteriore miglioramento dell’attività, a beneficio dell’utenza e del nostro personale”.