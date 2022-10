STP Brindisi: dal 26 ottobre operative le paline “intelligenti”

Da mercoledì 26 ottobre entrano nella piena operatività le prime 10 paline intelligenti nella città di Brindisi.

Le paline saranno installate sui principali punti di utilizzo del trasporto cittadino, tra le quali: via Bastioni Carlo V (Stazione), via Cristoforo Colombo – Porta Mesagne, via Indipendenza, piazza Capitanerie di Porto, viale Aldo Moro e Ospedale Perrino. Entro il mese di ottobre, sarà completata l’installazione di ulteriori 10 fermate attrezzate con la medesima tecnologia.

Gli smart display delle paline sono in grado di mostrare gli orari di transito delle corse urbane ed extraurbane nonché le novità sul servizio, quali deviazioni di percorso, collegamenti speciali, ecc.

Una parte delle paline, installate su fermate definite insieme all’Unione Italia dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Brindisi, è dotata di tasto per ipovedenti che emetterà con messaggio audio le stesse informazioni visualizzate sul display.

Attraverso le tecnologie di infomobilità installate su gran parte dei bus della società, inoltre, gli orari di transito prossimi visualizzati alla fermata saranno calcolati in tempo reale.

Tali tecnologie consentiranno di supportare i conducenti sulla precisione degli orari di transito delle fermate previste su ogni singola corsa, pertanto sia le paline intelligenti, sia le tecnologie di regolazione del servizio consentiranno di aumentare in modo significativo la qualità del servizio percepito ed erogato da STP Brindisi.

Entro il mese di novembre, infine, saranno completati due ulteriori progetti di infomobilità: saranno disponibili su Google Maps tutti gli orari del trasporto pubblico urbano di Brindisi e su App MyCicero saranno disponibili i dati del tempo reale di transito delle linee. In questo modo, un utente di TPL nella città di Brindisi potrà avere una “palina tascabile” in qualunque delle fermate della città, potendo avere sotto controllo la soluzione di viaggio più conveniente e i tempi precisi di transito.

Mercoledì 26 ottobre alle 10:30 conferenza stampa presso la fermata di Piazza Capitanerie di Porto alla presenza del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, del Presidente STP Brindisi Salvatore Tomaselli, del Cda, del management, con l’intervento di Michele Sardano, Presidente dell’Unione Italia dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Brindisi.