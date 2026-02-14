STP Brindisi – Due autobus delle linee urbane danneggiati dal lancio di pietre nel rione Sant’Elia. A rischio l’incolumità di autisti e passeggeri

Ancora una volta gli autobus del trasporto urbano nella città di Brindisi sono stati presi di mira da bande di teppisti.

Il primo episodio si è verificato in via Caduti di via Fani. L’autobus della linea 51 è stato colpito dal lancio di pietre che hanno mandato in frantumi un vetro di grandi dimensioni di una delle fiancate laterali.

Il secondo episodio è accaduto in via Mantegna dove una trentina di ragazzi hanno bloccato il mezzo della Stp e poi hanno preteso di salire a bordo con pietre ed altri oggetti contundenti. In entrambi i casi gli autisti hanno chiesto ed ottenuto l’intervento delle forze dell’ordine.

Purtroppo il ripetersi di questi episodi mette a repentaglio incolumità del personale della Stp e dei passeggeri, così come crea notevoli danni al parco-macchine dell’azienda, con ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico.