STP Brindisi – Il servizio di trasporto via mare viene eseguito nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Disagi dovuti all’utilizzo di imbarcazioni sostitutive

In riferimento ai comunicati stampa riguardanti “pericolosità ed inadeguatezza delle imbarcazioni” in servizio per il trasporto pubblico via mare, la Società Trasporti Pubblici di Brindisi precisa che le imbarcazioni utilizzate nelle ultime settimane (Synergia ed Ecolab) da parte della società appaltatrice sono sostitutive delle imbarcazioni (Dominique e Andrea) previste dal contratto in quanto queste ultime entrambe ferme per avaria e conseguente riparazione.

Tuttavia, anche al fine di rassicurare l’utenza, si sottolinea che le imbarcazioni sostitutive sono dotate di tutte le autorizzazioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto per il trasporto di passeggeri. Risultano pertanto del tutto infondate, ed inutilmente allarmanti, le notizie diffuse in merito alla mancanza di sicurezza di dette imbarcazioni.

Stp, a fronte della comunicazione tempestiva da parte della società che ha in appalto il servizio, della indisponibilità per avaria delle imbarcazioni Andrea prima e Dominique poi, ha acconsentito alla prosecuzione del pubblico servizio, così utilizzato da parte dei cittadini di Brindisi, con lo scopo di evitarne l’interruzione e i conseguenti disagi.

Al contempo, ben conscia della situazione dovuta all’utilizzo di imbarcazioni sostitutive con caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto, Stp ha monitorato la qualità del servizio offerto ed ha attivato le verifiche utili a rivalersi sotto il profilo contrattuale rispetto all’evidente abbassamento degli standard di qualità del servizio, alla riduzione del numero di passeggeri trasportabili ed alla soppressione di una fermata delle 4 previste.

Nelle prossime ore la situazione dovrebbe essere risolta con il ritorno in servizio dell’imbarcazione Dominique.

Se così non dovesse essere, sarà cura di Stp avviare un’interlocuzione con il Comune di Brindisi per valutare insieme se proseguire con i mezzi sostitutivi ovvero sospendere il servizio ed offrirlo via terra.

Infine, si precisa che è in corso la gara d’appalto riguardante l’individuazione del gestore del trasporto via mare e la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è il prossimo 21 dicembre.