STP Brindisi: Il servizio urbano nella città di Francavilla Fontana fa registrare segnali confortanti di crescita. Avv. Cursi. “Occorre l’impegno di tutti per continuare a crescere”

Il servizio di trasporto urbano su gomma nella città di Francavilla Fontana fa registrare dei confortanti segnali di crescita che vanno nella direzione auspicata dall’Amministrazione Comunale e da STP Brindisi.

Attraverso i monitoraggi effettuati dal personale aziendale, infatti, si sono riscontrati degli aumenti significativi di presenze sugli autobus utilizzati per l’effettuazione del servizio. Il che trova conferma anche nella sottoscrizione di abbonamenti da parte di utenti interessati ad un utilizzo quotidiano dei mezzi pubblici. Una tendenza che si registra anche tramite le richieste di informazioni giunte ai punti-vendita di titoli di viaggio ed ai canali di comunicazione aziendale.

Sulla base delle intese raggiunte con l’Amministrazione Comunale, poi, è stato attivato il servizio di bus a chiamata tramite l’app “Call bus Stp” e sono state poste in essere iniziative mirate come quella concordata con la società di calcio Virtus Francavilla per i collegamenti con lo stadio. La Stp, inoltre, in aggiunta alla segnaletica orizzontale fatta realizzare dall’Amministrazione Comunale, ha programmato un potenziamento del numero di paline in maniera tale da facilitare ancora di più l’accesso al mezzo pubblico.

“Abbiamo aderito ben volentieri all’invito dell’Amministrazione Comunale – afferma l’avv. Alessandra Cursi, Presidente della Stp di Brindisi – a potenziare il servizio su gomma, pur nella consapevolezza che esiste, così come in tanti altre città, una scarsa propensione all’utilizzo del trasporto pubblico. E lo abbiamo fatto attraverso una sforzo notevole determinato dalla necessità di impiegare più personale e un maggior numero di mezzi. Certo, è necessario continuare a lavorare per ottenere ulteriori miglioramenti, ma ciò che occorre è un cambiamento di abitudini nella popolazione che non si ottiene da un giorno all’altro. Ecco perché bisogna insistere, con il contributo di tutti, per far maturare la consapevolezza dell’importanza del trasporto pubblico”.