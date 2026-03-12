STP Brindisi – Nuovi episodi di danneggiamento del parco-macchine. Vandali in azione a Brindisi e ad Ostuni

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che si sono verificati altri due atti vandalici ai danni di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano.

Il primo episodio è accaduto alle ore 22.10 sull’autobus urbano della linea 4 (dal capolinea di Via Punta Penne verso l’Ospedale Perrino e viceversa. La linea attraversa i quartieri Sant’Elia, Commenda, Centro, Paradiso, Casale). Alcuni ragazzi presenti a bordo hanno dato fuoco a dei fogli di carta collocati su un sedile. L’autista ha fermato l’autobus ed ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno identificato tutti i passeggeri (peraltro già sottoposti a controlli all’atto della partenza del mezzo dal capolinea). L’atto teppistico ha causato danni ad un sedile.

Il secondo episodio si è verificato a bordo dell’autobus che collega Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni. Anche in questo caso uno o più passeggeri hanno provato ad incendiare un sedile, pur non riuscendoci grazie al materiale ignifugo presente a bordo.

Anche in questo caso sono state informate le forze dell’ordine.