STP Brindisi – Partono domani le modifiche per le linee extraurbane di trasporto-studenti

Così come annunciato nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale, la Società Trasporti Pubblici di Brindisi ha introdotto delle modifiche di percorso che riguardano le linee extraurbane in transito nel quartiere Casale e destinate al trasporto degli studenti.

Tali modifiche si sono rese necessarie per fronteggiare i problemi di sicurezza per gli utenti (durante le operazioni di salita a bordo dei pullman) determinati dalle ridotte dimensioni dei marciapiedi di via Napoli. Si è deciso, pertanto, d’intesa con gli uffici tecnici del Comune, di differenziare in tre punti le fermate delle direttrici extraurbane, sfruttando lo spazio maggiore presente sui marciapiedi di via Brin e di via Brandi.

Pertanto, a partire da domani – lunedì 20 ottobre – la fermata di via Napoli resta attiva per tutte le linee dirette a Mesagne, San Pancrazio Salentino, Latiano, Oria, Francavilla Fontana e Villa Castelli. La nuova fermata di via Benedetto Brin (nei pressi del distributore di carburanti) sarà utilizzata dai mezzi pubblici diretti a San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

Infine, la fermata realizzata in via Nicola Brandi, nei pressi dell’Ostello della Gioventù, sarà utilizzata dai pullman diretti a San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Carovigno, Ostuni, Cisternino e Fasano.

