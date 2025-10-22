STP Brindisi – Sottoscritto accordo a Francavilla per incentivare il trasporto pubblico urbano

A Francavilla Fontana si lavora per incentivare il trasporto pubblico su gomma. Il tutto, grazie ad un costante rapporto tra la STP Brindisi e l’Amministrazione Comunale finalizzato a sostenere le politiche di sviluppo del settore.

i risultati di tale sinergia e delle varie iniziative messe congiuntamente in campo cominciano a vedersi, ad esempio, nell’incremento del numero di abbonamenti emessi e in una complessiva inversione di tendenza rispetto al numero di fruitori del servizio urbano.

Alla serie di iniziative si è aggiunta una novità che interessa l’Amministrazione Comunale, la STP ed il Consorzio Imprese Riunite di Francavilla con la sottoscrizione di una convenzione attraverso la quale i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti all’iniziativa, interessati ad usufruire del trasporto pubblico urbano, possono acquistare un abbonamento mensile urbano a tariffa fortemente ridotta.

All’accordo hanno gia’ aderito quattro aziende della zona industriale di Francavilla Fontana le quali si faranno carico della percentuale di sconto dell’abbonamento rilasciato in favore dei loro dipendenti.

Grazie a questa sinergia, realizzata attraverso la sottoscrizione di una apposita convenzione tra la Presidente della STP Alessandra Cursi e le varie aziende rappresentate dal Presidente del Consorzio Imprese Riunite di Francavilla Alessio Incalza, si incentiva la fruizione del trasporto pubblico, si agevolano gli spostamenti dei lavoratori della zona industriale di Francavilla, si consente alle aziende di usufruire di benefici fiscali legati al welfare e si attuano politiche di mobility management. Alla sottoscrizione della convenzione erano presenti, per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Antonello Denuzzo e gli assessori Sergio Tatarano e Carmine Sportillo.