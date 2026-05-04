STP – Disordini a bordo della linea Villa Castelli – Zona Industriale di Brindisi

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che, poco dopo le ore 13.30, sulla linea Villa Castelli – Zona Industriale Brindisi, dei passeggeri fumavano (nonostante i divieti) e soprattutto davano vita a disordini a bordo del mezzo pubblico. E’ stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, mentre l’autista è stato colto da malore ed è stato condotto nel Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino. Anche la corsa successiva (sempre tra Villa Castelli e Brindisi) ha subito dei ritardi, mentre il collegamento con Villa Castelli (dal capoluogo) è stato assicurato con la corsa delle 14.15, assorbendo anche l’utenza scolastica. Il tutto, con possibili disagi determinati da quanto accaduto.