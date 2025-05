STP – Domenica 1 giugno parte l’orario estivo urbano ad Ostuni

Partirà dal 1° giugno la versione estiva degli orari urbani di Ostuni. La principale novità riguarda l’aumento dei collegamenti con la marina di Villanova. Rispetto agli anni precedenti, infatti, saranno tante di più le corse che collegheranno giornalmente la città, la sua stazione con la frazione marinara. Ampliato anche il periodo di esercizio, che non vedrà gli utenti dover attendere il 1° luglio per dei collegamenti frequenti con le località balneari.

Altra grande novità, una linea di nuova istituzione che percorrerà tutta la litoranea del territorio ostunese, in entrambi i sensi e lungo tutto l’arco della giornata, con i due capolinea presso Pilone e presso il TH Resort e fermate intermedie presso Rosa Marina, Monticelli, Diana Marina, Villanova (fermata di interscambio, oltre a quelle già presenti), Gorgognolo, Costa Merlata, Cala dei Ginepri, Masseria Santa Lucia e Torre Pozzelle. Quest’ultima, denominata “linea 2”, avrà un punto di interscambio con la linea 1 da e per la Stazione e il centro di Ostuni presso la fermata di nuova istituzione all’angolo tra via Consolato Veneziano e via Venezia. In questo modo, chi ad esempio dal Comune di Ostuni vorrà spostarsi sulle altre località di mare e non fermarsi esclusivamente a Villanova, potrà con le coincidenze programmate dalla STP Brindisi SpA effettuare coincidenza e spostarsi lungo la litoranea. Grazie inoltre all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni, il servizio della linea 2 sarà reso gratuito all’utenza per tutto il periodo di attivazione (1° giugno – 30 settembre). Questo aspetto consentirà, ad esempio, di raggiungere con un solo biglietto di corsa semplice Ostuni o la stazione con una delle fermate servite dalla linea 2, mentre consentirà a residenti e visitatori del territorio costiero di muoversi gratuitamente tra le varie località servite.