Stp – Faisa Cisal e Ugl: Pieno sostegno alla Presidente Cursi

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO ritengono doveroso intervenire nuovamente per chiarire e ribadire il contenuto dei precedenti comunicati riguardanti la situazione economico-finanziaria della STP Brindisi.

La difficile condizione che l’azienda sta attraversando non può essere ricondotta a singole responsabilità, ma è il risultato di una serie di fattori oggettivi e ben noti, già evidenziati dalle scriventi OO.SS. nei precedenti interventi. Tra questi si segnalano:

il significativo aumento del costo del carburante;

la riduzione derivante dalla decontribuzione sul costo del lavoro;

il mancato riconoscimento degli adeguamenti ISTAT da parte dei soci.

Si tratta di elementi concreti che hanno inevitabilmente inciso sugli equilibri economici della società e che richiedono senso di responsabilità, collaborazione e confronto costruttivo da parte di tutte le componenti coinvolte.

Le scriventi OO.SS., inoltre, intendono ribadire con fermezza che la presenza della Presidente Avv. Alessandra Cursi all’assemblea dei lavoratori rappresenta un momento di straordinaria importanza sotto il profilo della trasparenza, del dialogo e della vicinanza ai dipendenti.

Pertanto, riteniamo del tutto fuori luogo le dichiarazioni diffuse dal sindacato indipendente Sinai circa la presunta inopportunità della sua partecipazione. Al contrario, la presenza della Presidente ha avuto lo scopo di rassicurare i lavoratori e affrontare con chiarezza le criticità esistenti, in un momento delicato per il futuro aziendale.

FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO esprimono pieno sostegno alla Presidente Avv. Alessandra Cursi e ribadiscono la volontà di affrontare questa fase complessa con unità, responsabilità e spirito costruttivo, nell’interesse esclusivo dei lavoratori e della continuità aziendale.

Invitiamo, infine, la sigla indipendente non firmataria del CCNL Autoferrotranvieri ad attenersi a fatti oggettivi e documentabili, evitando valutazioni di carattere personale che non contribuiscono a creare un clima sereno e collaborativo.

LE SEGRETERIE PROVINCIALI

FAISA-CISAL Brindisi UGL Autoferro



