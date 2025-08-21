Stp – I sindacati rispondono a muso duro al sen. Curto

Le scriventi RSA aziendali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL – UGL AUTOFERRO, In risposta alle ultime dichiarazioni rilasciate all’emittente antenna sud da parte del senatore Curto, intendono evidenziare come le accuse dello stesso senatore siano infondate e fuori luogo.

Sarebbe altresì grave se a fronte delle decisioni prese dal Cda della Stp in questo caso, ma vale in ogni contesto di attuazione, il parere dei sindacati non avesse alcuna rilevanza.

Nel ricordare al senatore Curto che la S.t.p. ha circa 350 dipendenti, è compito dei sindacati vigilare e assicurare che le scelte dell’azienda in un caso o nell’altro non siano discriminanti per nessun lavoratore, sia esso in possesso di prescrizione medico legale o meno.

È particolarmente singolare la “scesa in campo” del senatore Curto in merito a questa vicenda poiché non si ha memoria o evidenza pubblica di una sua particolare sensibilità ed attenzione alle vicende legate alla Stp.

Nello specifico ancor più strano risulta dover assistere ad una presa di posizione accusatoria e denigratoria da parte del senatore Curto nei confronti delle OO.SS scriventi pur non conoscendone l’operato, le dinamiche interne e probabilmente non conoscendo versione diversa evidentemente da quella riportata dalla OS SINAI menzionata nell’ultimo servizio di antenna sud sulla vicenda.

Le OO.SS scriventi prendono comunque atto di quanto dichiarato dal senatore in questi giorni in merito alla vicenda, ed invitano lo stesso al confronto costruttivo e democratico, in linea con quanto ci si aspetterebbe da una persona dello spessore politico e culturale indiscutibile come quello del Senatore Curto.