STP – Il 9 settembre sciopero di 8 ore

AVVISO ALLA CLIENTELA

SCIOPERO DI 8 ORE DEL GIORNO 9 SETTEMBRE

LA STP COMUNICA CHE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA HANNO ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DISCIOPERO DI 8 OREDEL GIORNO 09/09/2024.

L’ASTENSIONE SARA’ ARTICOLATA COME SEGUE:dalle ore 15:30 alle ore 23:30NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE (DI CUI ALL’ART.1 COMMA 2 DELLA L.146/90E DELL’ACCORDO NAZIONALE 07.02.91) E DELLA DELIBERA N°18/138 DEL 23.04.2018 DELLACOMMISSIONE DI GARANZIA, DOVRANNO ESSERE GARANTITI:− I SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI DA E PER LE Z.I. DI BRINDISI E TARANTO PER ILAVORATORI IMPEGNATI NELLE LAVORAZIONI A CICLO CONTINUO;− LE CORSE DI CORRISPONDENZA PER I PENDOLARI DELLE Z.I.;− TUTTI I SERVIZI NELLE FASCE ORARIE DI GARANZIA:DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 09:00DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 15:00NELLA PREDETTA GIORNATA E NELL’ORARIO INDICATO, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZIANZIDETTI, POTRANNO VERIFICARSI CADUTE DEI SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI.