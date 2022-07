STP – IL REPORT SUI CROCIERISTI TRASPORTATI FINO AL 30 GIUGNO

Il primo report sui crocieristi trasportati dai servizi speciali di STP Brindisi al 30 giugno 2022

Il report al 30 di Giugno elaborato dall’Ufficio Movimento della STP Brindisi espone numeri significativi rilevati sui servizi speciali di collegamento urbano, espletati a favore dei croceristi in transito a Brindisi a bordo delle navi Costa e MSC.

In particolare, a fronte di 777 ore complessive di servizio, delle quali 553 distribuite per MSC e 224 per Costa, sono stati oltre 12.000 i croceristi che hanno usufruito dei servizi offerti con oltre 145 collegamenti con i bus della flotta della STP (32 per Costa, 113 per MSC).

Dati altrettanto significativi in relazione all’utilizzo dell’Open Bus, l’autobus “sightseeing” di STP Brindisi, utilizzato per i tour in città con guida turistica. L’Open Bus al 30 di giugno ha percorso oltre 1170 Km lungo gli scorci più significativi della citta, coinvolgendo oltre 2000 passeggeri-turisti. Tali servizi, che proseguono per l’intera stagione estiva, sono il frutto di una positiva ed intensa collaborazione con il Comune di Brindisi e con l’Autorita di Sistema Portuale, a conferma di come la collaborazione istituzionale produca importanti e positivi risultati per l’intero territorio.

Il Presidente Salvatore Tomaselli ha sottolineato come “i numeri testimoniano la crescente attrattività della città verso i croceristi e confermano, altresì, il ruolo fondamentale della STP nell’offrire, all’interno della già complessa macchina organizzativa del Trasporto Pubblico Locale, un servizio di qualità anche verso nuovi utenti, come i croceristi interessati a scoprire la bellezza della città di Brindisi, così contribuendo alla conoscenza del territorio con nuove opportunità di sviluppo per l’economia turistica”.