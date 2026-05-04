Stp Incontro tra azienda e sindacati Faisa Cisal e Ugl

In data odierna, presso la sede della S.T.P. Brindisi, si è svolto un incontro tra le Organizzazioni Sindacali Faisa Cisal e Ugl e i vertici aziendali, nel corso del quale la Presidente, Avv. Alessandra Cursi, ha illustrato l’attuale situazione economico-finanziaria in cui versa l’azienda.

Nel corso della riunione, anche alla luce delle precedenti assemblee con gli Enti Soci del 5 dicembre 2025 e del 14 aprile 2026, nonché dei vari tavoli tecnici già svolti, è emerso che la principale criticità è rappresentata dalla grave carenza di liquidità. Tale situazione è riconducibile a diversi fattori, tra cui:

l’aumento significativo del costo del carburante;

gli effetti della mancata decontribuzione sul costo del lavoro;

soprattutto, i ritardi nei trasferimenti ordinari dei fondi da parte degli Enti soci;

il mancato riconoscimento dell’adeguamento ISTAT, quantificato in circa 4 milioni di euro.

È stato inoltre comunicato che in data 11 maggio p.v. è previsto un tavolo tecnico con il COTRAP e gli Enti soci, finalizzato a individuare soluzioni concrete per il superamento dell’attuale fase di criticità.

Le scriventi OO.SS. hanno espresso forte disappunto in merito alla gestione della procedura in essere, evidenziando la necessità di maggiore trasparenza e tempestività nelle comunicazioni.

Alla luce della gravità della situazione, FAISA CISAL Brindisi e UGL Autoferro hanno formalmente richiesto un incontro urgente con gli Enti soci, al fine di affrontare con immediatezza le problematiche evidenziate ed evitare il concreto rischio di mancato pagamento delle retribuzioni già a partire dal corrente mese.

Le Organizzazioni Sindacali restano in stato di agitazione e si riservano di intraprendere ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori.

Brindisi, 04 maggio 2026



FAISA CISAL Brindisi UGL Autoferro

Massimiliano Fiorino Pierluigi Campanella