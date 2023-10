STP – LA PROVINCIA BLOCCA IL BILANCIO 2022 PER PRESUNTE IRREGOLARITA’

Il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli non intende sorvolare rispetto a quelle che ha definito ufficialmente come possibili irregolarità contabili nell’ambito del bilancio consuntivo del 2022 della Società Trasporti Pubblici.

Il tutto, riguarderebbe l’esecuzione di servizi di collegamenti extraurbani che sarebbe avvenuta in maniera parziale. Da qui la decisione, ufficializzata proprio dal numero uno dell’ente, di inviare tutta la documentazione in procura per i dovuti accertamenti.

La vicenda è emersa in maniera ufficiale a seguito di una interrogazione che il consigliere provinciale Cavaliere ha rivolto proprio a Matarrelli per chiedere conto dei ritardi nell’approvazione del bilancio della STP.

Come è noto, la Provincia è socio di maggioranza della società brindisina dei trasporti e quindi intende svolgere fino in fondo il proprio ruolo, paventando i citati episodi da cui risulterebbe una gestione non certo accurata del denaro pubblico affidato proprio alla STP. Stiamo parlando di diverse centinaia di migliaia di euro.

Ovviamente l’intera vicenda rientra anche nei compiti di controllo del collegio dei revisori dei conti che si riunirà sulla questione nei prossimi giorni.

Matarrelli, nel frattempo, ha messo a disposizione di tutti i consiglieri provinciali il materiale disponibile da cui emergerebbero le denunciate incongruenze.

A intervenire per l’azienda è il presidente Salvatore Tomaselli, il quale parla di caduta di stile istituzionale e fa riferimento al pronunciamento dei revisori dei conti i quali considererebbero le situazioni denunciate come marginali rispetto ai numeri del bilancio.

Adesso non resta che aspettare per verificare se ci sono i margini per ricomporre una frattura che non fa presagire nulla di buono.