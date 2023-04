STP – POTENZIATE LE CORSE DEL SERVIZIO URBANO DI OSTUNI

Il continuo monitoraggio svolto dall’ufficio tecnico di Stp Brindisi, ha evidenziato nelle ultime settimane presso la Stazione di Ostuni, un costante aumento degli arrivi di passeggeri per turismo con treni regionali da Lecce e Bari.

Per questo motivo Stp Brindisi ha potenziato il servizio urbano di Ostuni aggiungendo 3 ulteriori corse di collegamento diretto tra la Stazione Ferroviaria e Via Tenente Specchia a ridosso del centro storico della città, in coincidenza degli orari che hanno registrato un grande afflusso di viaggiatori.

Tutte le informazioni sugli orari delle nuove corse sono disponibili sul sito www.stpbrindisi.it e presso le rivendite autorizzate.

Il Presidente di Stp Brindisi Salvatore Tomaselli ha evidenziato come Stp Brindisi abbia risposto tempestivamente ad una esigenza di trasporto del territorio, ha ringraziato gli uffici tecnici che in tempi brevi hanno segnalato un dato significativo ed importante come una crescente richiesta di trasporto predisponendo immediatamente una soluzione operativa, favorendo in questo la realizzazione della mission aziendale al servizio di una delle realtà più significative del territorio per accoglienza turistica come Ostuni.