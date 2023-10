STP – PRESENTATI 17 NUOVI AUTOBUS EXTRAURBANI

Presentati oggi i nuovi 17 autobus STP extraurbani ad alimentazione ibrida che andranno ad ampliare la flotta già esistente. Presenti l’assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, il presidente STP Brindisi Spa Salvatore Tomaselli, il Vicepresidente della Provincia di Brindisi Giovanni Barletta, tutti i vertici Stp e Cotrap.I nuovi mezzi pubblici entrano subito in servizio e si aggiungono agli altri 29 già in dotazione, relativi allo stesso progetto di potenziamento della mobilità regionale per una ripresa verde, digitale e resiliente finanziato da Unione Europea e Regione Puglia.Un progetto che contribuisce ad ammodernare il parco autobus del Trasporto Pubblico Locale extraurbano.