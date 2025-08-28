STP – Presidente avv. Cursi e consigliera on. Mariano: Le affermazioni di Dagnello, se confermate, ledono immagine personale e aziendale. Chiesta acquisizione degli atti

A seguito della pubblicazione, sui quotidiani locali, di articoli riguardanti le dichiarazioni fatte dal dott. Pasquale Dagnello nel corso dei lavori di una Commissione consiliare del Comune di Brindisi, stamane si è riunito con urgenza il consiglio di amministrazione della Società Trasporti Pubblici di Brindisi, alla presenza del collegio sindacale e del direttore generale.

In tale sede, il dott. Dagnello ha confermato il contenuto delle sue dichiarazioni, pur affermando che le stesse sono state decontestualizzate, assumendo, pertanto, un significato differente rispetto a quello che l’interessato avrebbe voluto dare alle sue parole. Il dott. Dagnello ha poi smentito di aver utilizzato la parola ‘illegittimità’ (riferita a decisioni assunte dall’azienda) e di aver parlato, invece, di ‘inopportunità’ di alcune scelte.

A fronte di una situazione in cui non sfuggono i contorni della diffamazione e del danno di immagine – personale e societario – il consiglio di amministrazione ha deliberato all’unanimità (e quindi anche con il voto del dott. Dagnello) di chiedere con la massima urgenza all’Amministrazione Comunale di Brindisi di fornire la registrazione della seduta della Commissione in questione, precisando sin da ora che – in caso di conferma di quanto riportato dagli organi di stampa – non si esclude di adire le vie legali per tutelare l’immagine della Stp e l’onorabilità dei componenti del Cda.