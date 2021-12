STP – SELEZIONE PUBBLICA PER UN ADDETTO AREA OPERATIVA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

STP Brindisi Spa rende noto che è indetta una

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI

PER LA ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI N°1 ADDETTO AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI – AREA PROFESSIONALE 3^ –

FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

DI “COLLABORATORE DI UFFICIO” – Profilo tecnico

Parametro retributivo 175 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs n°40/2014 in attuazione della Direttiva 2011/98/UE; età compresa tra i diciotto e i ventinove anni e 364 giorni; possesso di Laurea Magistrale nelle classi di Ingegneria Civile “LM-23” ex DM 270/2004 o ad esse equiparate ai sensi dell’allegato 2) al D.M. n°386/2007; adeguata conoscenza della lingua italiana; patente di guida di categoria B in corso di validità; godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza; assenza di condanne penali, applicazioni di pena ex art. 444 c.p.p. e procedimenti penali in corso; non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche o private con provvedimento definitivo; possesso dei requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici ed assenza delle ipotesi di esclusione di cui all’art.3 comma 5 del D.P.C.M. 27.12.1988; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni per le quali è selezione.

SI FA PRESENTE CHE NON POTRANNO SOTTOSCRIVERE CONTRATTO DI APPRENDISTATO COLORO CHE ABBIANO SVOLTO PER UNA DURATA SUPERIORE A 18 MESI PERIODI DI LAVORO CONTINUATIVO O FRAZIONATO CORRISPONDENTI ALLA STESSA QUALIFICA E MANSIONI DA RAGGIUNGERE CON IL CONTRATTO FORMATIVO PER CUI È SELEZIONE.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine delle ore 12:00 del 21 gennaio 2022 stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso di Selezione. Inoltre gli stessi requisiti, ivi compresi quelli di cui alla lettera b) con riferimento all’età massima (29 anni e 364 giorni) dovranno essere posseduti durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione, al momento della sottoscrizione del contratto di apprendistato e della eventuale assunzione. A tal fine si fa presente che il procedimento di selezione si concluderà presumibilmente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di Selezione.

Versione integrale dell’Avviso di Selezione, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, è pubblicata sul sito www.stpbrindisi.it ed affissa all’Albo della sede sociale e presso il PuntoSTP in Brindisi alla via Cappellini civ.18. Della avvenuta pubblicazione è data divulgazione a mezzo annunci inviati per l’affissione all’Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Brindisi e agli Albi della Amministrazione Provinciale di Brindisi e della Regione Puglia.

La domanda di ammissione e la documentazione richiesta dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 21 gennaio 2022 esclusivamente tramite PEC, in un unico file formato PDF di dimensione massima 10MB, all’indirizzo amministrazione@pec.stpbrindisi.it.

Brindisi, 21 dicembre 2021

F.toIL DIRETTORE F.to IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Falcone Sen. Salvatore Tomaselli