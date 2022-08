STRADA A RISCHIO FRATTURE ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA “PERASSO”

Mancano ormai poche settimane all’avvio delle lezioni scolastiche e a Brindisi si registrano problemi riguardanti gli edifici scolastici. Uno di questi riguarda la scuola “Perasso”. Dalla parte dell’ingresso di via Giovanni XXIII, infatti, sia il marciapiedi che la sede stradale sono completamente distrutti dalle radici degli alberi. Il che rende entrambi intransitabili, soprattutto per i pedoni (per non parlare delle mamme con carrozzina).

E’ evidente che una strada che tra poco sarà nuovamente molto trafficata non si possa rinviare un intervento, quantomeno per migliorare la situazione. A meno che non si vaglia aspettare che qualcuno si faccia male…