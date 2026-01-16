Strada per Patri. Come non detto! Si torna al senso unico…

Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana emessa in data odierna, 16 gennaio 2026, si è provveduto a modificare la viabilità in prossimità del Canale Patri. Con l’attuale ordinanza, che modifica la precedente in materia, è istituito il senso unico di marcia sulla Strada per Patri per l’intero “tratto dalla intersezione con la Strada Provinciale per Lecce – “fino a l’incrocio con Via Torpisana, con direzione di marcia da valle verso monte (direzione Via Torpisana)».

«La nuova ordinanza – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo – scaturisce dalla presa d’atto della comunicazione inoltrata nelle scorse ore dal Comando di Polizia Locale e Protezione Civile di Brindisi, con la quale si segnalavano criticità e rischi per la circolazione veicolare connessi all’attuale disciplina e si consigliava, per la tutela della sicurezza stradale, l’istituzione del senso unico di marcia “senza alcuna eccezione”. È stata predisposta idonea cartellonistica e la Polizia locale curerà i profili di vigilanza e controllo acché l’ordinanza sia rispettata».