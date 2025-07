Strade danneggiate dalle radici degli alberi danneggiano anche il commercio. Una nota di Confesercenti

Strade danneggiate dalle radici degli alberi. Un serio problema anche per i

commercianti ed esercenti. Occorrono soluzioni ben più incisive dell’apposizione di cartelli

stradali.

Il problema di strade e marciapiedi sconnessi a causa della proliferazione delle radici degli

alberi è una questione a Brindisi nota da tantissimo tempo, a cui nessuno, tra politici, tecnici e

studiosi, nel corso della storia recente ha tentato di porre rimedio, con soluzioni drastiche. Tale

circostanza, come evidenziato da alcune consulenze tecniche, è stata purtroppo anche una

concausa dell’incidente mortale su via Caduti di via Fani, dove lo scorso anno perse la vita un

motociclista.

Da quel triste giorno, il Comune di Brindisi, responsabile della manutenzione degli alberi

intesi come bene pubblico, aveva provveduto a disporre nuovi limiti di velocità e successivamente

l’interdizione parziale alla viabilità con restringimento della carreggiata e la perdita di numerosi

posti auto, tra il Tribunale di Brindisi e viale Palmiro Togliatti. Stesso provvedimento in tantissime

altre zone di Brindisi dove è visibile il degrado per le radici degli alberi di pino. Si è partiti quindi

da via Caduti di via Fani, al rione Sant’Elia, per poi passare in via Palmiro Togliatti, viale Aldo

Moro, il rione Commenda, quartiere Bozzano e in tutti gli altri rioni interessati da questa

problematica.

“Sappiamo molto bene – dichiara il presidente provinciale dei Confesercenti, Michele

Piccirillo – che le radici degli alberi possono causare una serie di danni molto pericolosi, sia

visibili come il degrado delle strade, come visto anche per l’incidente stradale mortale dello scorso

anno, ma anche danni che possono manifestarsi nel lungo periodo alle fondamenta degli edifici,

alle tubature sotterranee, alle pavimentazioni, al drenaggio sotterraneo, e così via. Il mio ruolo,

tuttavia, mi impone anche di porre in rilievo un altro genere di danno, quello economico sulle

spalle di commercianti ed esercenti per la perdita di tanti posti auto nelle zone con riduzione della

carreggiata. Viale Aldo Moro, per altre motivazioni, ne è un chiaro esempio. Le attività

commerciali di dette zone stanno subendo forti ripercussioni, i clienti sono disorientati per alcuni

cartelli di divieto di transito per limitare gli accessi alle strade pubbliche, come sta accadendo in

viale Belgio, ed è pertanto evidente il calo di affluenza nei negozi. Pur comprendendo la necessità

di intervenire con soluzioni tampone, per evitare danni importanti e anche letali, ritengo che la sola

apposizione dei cartelli stradali o della segnaletica orizzontale sia una risposta insufficiente per

tutelare sia i residenti che le aziende locali”.