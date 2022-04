STRADE PROVINCIALI – FDI: ANCORA SILENZIO SUL VIA AI LAVORI

Ancora silenzio sui lavori già programmati, finanziati e assegnati per alcune strade provinciali – è quanto denunciano i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Oggiano, Conte e Cavaliere. C’è stato il tempo degli annunci, c’è stato il tempo dei finanziamenti da parte della Regione eppure, ad oggi, tutto sembra impantanato negli uffici provinciali con tanto di lavori assegnati. Ancora non è chiaro il ruolo della Santa Teresa in tutto questo, ma avremo modo e tempo per chiarire la situazione. Intanto aspettiamo con trepidazione che il nuovo Presidente provinciale convochi il primo consiglio, considerato che è già trascorso più di un mese dalla sua elezione e ad oggi non abbiamo avuto ancora nessuna notizia.

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia

Massimiliano Oggiano,

Francescantonio Conte,

Luciano Cavaliere