STRAGE DELLA “KATER I RADES” – FIOPRI IN MARE PER IL 25^ ANNIVERSARIO

Come ogni anno, e sono oramai 25, i Cobas, alcune associazioni e liberi cittadini ricordano oggi la tragedia del 28 marzo 1997 in cui persero la vita tanti albanesi, in fuga dalla guerra civile in Albania. Tra loro soprattutto donne e bambini, che, dopo una collIsione della loro barca, nelle acque del Canale d’Otranto, con la nave Sibilia della Marina Italiana, caddero in mare. La nave militare non evitò, come gli atti processuali confermarono, l’urto mortale. L’unico a pagare fu il comandante LaudadiO, mentre i superstiti chiedono ancora giustizia, indicando nei governi albanese e italiano dell’epoca i veri responsabili. Nel pomeriggio di oggi consueto e simbolico lancio nelle acque del porto di Brindisi di fiori in ricordo di quelle vittime, partiTe dell’Albania e dirette a Brindisi per sfuggire alle atrocità del governo albanese. A lanciare fiori in mare anche un superstite di quegli avvenimenti così tragici.