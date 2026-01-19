Strage di Crans Montana – Arriva la stretta del Viminale

Indicazioni ai prefetti, norme antincendio per aumentare la sicurezza(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Arriva la stretta del Viminale dopola strage di Capodanno di Crans Montana. Il ministrodell`Interno Matteo Piantedosi ha inviato a tutti i prefetti unadirettiva per aumentare i controlli nei locali pubblici, apartire dalle norme antincendio. “La tragedia di Crans-Montanaha riproposto all`attenzione il tema della sicurezza neipubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo – vienespiegato – Il nostro sistema di safety, come noto, imperniato suregole e procedure molto rigorose, ha mostrato nel tempo grandeaffidabilità, costituendo un modello di riferimento ancheall`estero. Tuttavia, quanto verificatosi nel piccolo centromontano in Svizzera, impone a tutte le componenti del nostrosistema di sicurezza, in via precauzionale, di intensificare almassimo, soprattutto in chiave preventiva, l`attività dicontrollo sulle attività di intrattenimento al fine di tutelarela pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori”.(ANSA)