Street Artist per San Bartolo Longo. L’arte urbana trasforma Latiano nel nome del Santo della Carità



Latiano si prepara a vivere un evento straordinario che unisce creatività, spiritualità e

rigenerazione urbana: dal 16 al 19 dicembre prende il via “Street Artist per San Bartolo

Longo”, il primo progetto di arte urbana dedicato al Santo latianese, promosso in occasione

del Centenario della sua morte e della recente canonizzazione del 19 ottobre a Roma.

Per quattro giorni Latiano si trasformerà in un vero e proprio cantiere artistico a cielo aperto:

street artist, provenienti da diverse realtà pugliesi, saranno chiamati a reinterpretare in chiave

contemporanea opere, valori e scene di quotidianità legate alla vita di San Bartolo Longo.

I murales verranno realizzati in vari punti della città, individuati allo scopo di valorizzarne le

zone interessate.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Latiano e la Fondazione Opera

Bartolo Longo che da 50 anni opera sulle orme del Bartolo, promuovendo integrazione,

inclusione e servizi alla persona, attraverso comunità per disabili psichici.

La collaborazione con in Sindaco Mino Maiorano e il Presidente della Fondazione, Don

Francesco Galiano, ormai consolidata nel tempo, nasce dalla medesima devozione e

ammirazione per la figura di San Bartolo, definito il Santo sociale che appartiene ad ogni

realtà che parli di cooperazione, recupero ed inclusione.

Artisti, formazione e creatività

Gli artisti selezionati parteciperanno a una speciale mattinata formativa presso Palazzo

Imperiali, dove approfondiranno la figura di San Bartolo Longo, la sua missione verso gli

ultimi e le tematiche che ispireranno le opere.

A ogni artista sarà affidato un tema specifico, che diventerà il punto di partenza per la

creazione del proprio murale: un modo per raccontare il Santo in maniera moderna,

accessibile e capace di parlare soprattutto ai più giovani.

Una città che diventa galleria a cielo aperto

Per permettere alla cittadinanza di seguire l’evoluzione dei lavori, sarà realizzata una mappa

della paese con i punti d’intervento, così da trasformare la visita ai murales in un vero

percorso culturale urbano.

Appuntamenti

16 dicembre – Inaugurazione

Consegna ufficiale dei muri agli artisti e avvio dei lavori.

19 dicembre – Evento Finale (ore 12.00, area Polifunzionale di fronte al Comune di Latiano)

Ultime rifiniture dei murales, presentazione delle opere e premiazione finale.

Un progetto per tutti

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Latiano e con la collaborazione della

Fondazione, impegnata anche nel coinvolgimento di sponsor privati locali del territorio.

Latiano si colora di valori, arte e rinascita.

Un’occasione unica per celebrare San Bartolo Longo trasformando le strade in un racconto

visivo moderno e inclusivo.

Vista l’importanza sociale ed artistica dell’iniziativa si chiede la presenza di un vostro

incaricato possibilmente nella giornata conclusiva del 19 Dicembre alla quale prenderanno

parte tutte le scuole medie superiori ed inferiori di Latiano oltre che le comunità presenti nel

territorio.