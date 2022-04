STREET FOOD? SCIABICHE CHIUSE IN GABBIA. CANCELLATA ANCHE LA CORSIA DI DEFLUSSO!

Quello che sta accadendo nel rione Sciabiche di Brindisi ha davvero dell’incredibile. L’Amministrazione Comunale di Brindisi, infatti, ha concesso piazzale Lenio Flaagli organizzatori dell’11ma tappa dell’Internation Street Food. E fin qui nulla da eccepire. Se non fosse, però, che gli ambulanti che partecipano all’evento hanno totalmente cancellato anche la corsia di deflusso utilizzata dalle auto (di residenti e di coloro che devono effettuare operazioni di carico/scarico dei locali della zona)che si trovano in largo sciabiche e in via Thaon de Revel). Ovviamente non l’avranno fatto di loro iniziativa, visto che il piazzale è stato addirittura transennato. Non è possibile immaginare che si debba accedere e andar via utilizzando solo la stradina che da via Sant’Aloy arriva fino alle Sciabiche. Il tutto, peraltro, con l’aggravante dell’impalcatura che si trova proprio all’accesso di tale stradina. E se si rende necessario l’accesso di una amtulanza o di un mezzo dei vigili del fuoco? Ma possibile che accada di tutto e di più in questa città?

Infine, qualcuno dell’Asl o della polizia locale, oltre ai problemi gravissimi di traffico appena citati, sta verificando dove stanno effettuando lo smaltimento di olio e di altri rifiuti i partecipanti allo Street food?