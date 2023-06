STREET SCHOOL: IL GRANDE SUCCESSO DEL “BRINDISI HIP HOP NIGHT 2023” NEL CAPANNONE EX MONTECATINI

Sabato 17 giugno, nella splendida cornice del Capannone Ex Montecatini – Costa Morena (Br) gremito di tanti spettatori, si è tenuta l’ 11^ edizione del“BRINDISI HIP HOP NIGHT”, lo spettacolo di danza urbana organizzato dalla STREET SCHOOL di Brindisi in cui si sono esibiti tutti gli allievi della scuola, con coreografie realizzate da Teddy Wigga, Xenia Marina Quaranta, Marika Perrucci e Kelly Denigro.

Ha presentato la serata Mino Molfetta di Ciccio Riccio che in apertura dello spettacolo ha annunciato “uno show internazionale” di altissimo livello.

Si è trattato di due ore intense, ricche di danza senza interruzioni.

Nel corso della serata si è esibito come ospite della serata Ignazio Deg, che ha cantato il suo nuovo singolo “Tutti di Fretta”.

“Mai come quest’anno – dichiara Teddy – abbiamo registrato il dol out in soli due giorni”.

Al termine dello spettacolo si è dato seguito alle premiazioni. Il premio di Dancer of 2023 è stato assegnato a Francesca Caputo, mentre le borse di studio sono state conferite a: Sofia Martina, Elton Magurano, Beatriz Molfetta, Sara Amico, Elisa Iaia e Carla Giovinazzo.

“È stata una serata intensa, partecipata, ricca di emozioni e soddisfazioni – dice Teddy – e vedere i miei allievi dare il massimo è stata la dimostrazione del lavoro svolto in sinergia da parte di tutti.”

Poi ringrazia il pubblico per la sua partecipazione “straordinaria”, l’assessore Luciano Loiacono in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Marchionna che, pur non avendo potuto partecipare all’evento, non ha fatto mancare i suoi saluti e tutti gli sponsor.

Per i ballerini della Street School però non è ancora finita perché anche quest’estate prenderanno parte al “Ciccio Riccio in Tour”.

Teddy conclude rivolgendo un messaggio all’amministrazione del neo eletto sindaco Pino Marchionna: ”La sentita partecipazione dei brindisini allo spettacolo di sabato è stata la prova di quanto la Città di Brindisi apprezzi la danza non solo come spettacolo ma come espressione d’arte. L’auspicio è poter avere l’opportunità di replicare lo spettacolo del Brindisi hip hop night 2023 nel nostro capoluogo.”