Street School: il grande successo del “Brindisi Hip Hop Night 2024”

Sabato 22 giugno, alle ore 21:00, sul Piazzale Sant’Apollinare – antistante il capannone Ex Montecatini – nell’incantevole cornice del porto di Brindisi con il Monumento, le Colonne Romane e il Castello Svevo, si terrà la 12^ edizione del“BRINDISI HIP HOP NIGHT”. E’ uno spettacolo di danza urbana organizzato dalla Street school di Brindisi in cui si esibiranno tutti gli allievi della scuola in coreografie realizzate da Teddy Wigga, Xenia Quaranta e anche da Marika Perrucci,Ilaria D’Amico e Carla Giovinazzo nate e cresciute artisticamente all’interno della scuola.

Anche quest’anno presenterà la kermesse Mino Molfetta con la presenza del Media Partner radiofonica “Ciccio Riccio”.

Ospiti della serata saranno Ignazio Deg e Lor3n, finalista di Sanremo Giovani 2024, che presenteranno al pubblico le loro Hit del momento.

Per info, prenotazioni e prevendite biglietti contattare info@streetschool.it , oppure inviare un WhatsApp al numero 3477030342 ed ancora su Instagram @street_school_brindisi.