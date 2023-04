STREET SCHOOL. PREMIO “MIGLIOR TALENTO” AL WORLD DANCE FESTIVAL

La Street School ritorna ad essere protagonista per la prima volta con i più piccoli, nel programma della 10^ Edizione del World Dance Festival, la Kermesse che quest’anno fa tappa a Galatina (LE) con oltre 2000 partecipanti.

I bambini della Street hanno presentato coreografie di Marina Quaranta in arte Xenia, loro insegnante e degna sorella d’arte del direttore artistico della Street School Teddy Wigga.

“I nostri piccoli allievi – dichiara l’insegnante – ieri hanno affrontato la loro prima esibizione in un concorso di danza scontrandosi con altre crew in una sala gremita di spettatori. Eravamo tutti molto emozionati.

Poi, al momento delle premiazioni la giuria ha conferito alla nostra allieva Sofia Martina il Premio Miglior Talento Questo riconoscimento ci ha sorpresi e riempiti di gioia. Nella scuola io mi occupo di formare i bambini dai 4 ai 9 anni (corso propedeutico) e dai 10 ai 12 anni(corso junior) sempre con la supervisione di Teddy. I bambini con la danza creano da subito un clima di complicità e amicizia e acquisiscono l’importanza del lavoro di squadra, principio fondamentale nello sport come nella vita. Ovviamente c’è sempre qualcuno che si distingue ma questo non altera il clima sereno e d’unione che si respira tra loro durante le lezioni. Approfitto per ringraziare i miei allievi e le loro famiglie per la pazienza e il supporto.”

“Da questo momento in poi – continua a dichiarare Marina Quaranta – ci concentreremo sul saggio di fine anno che si terrà con tutti gli allievi della scuola il 17 giugno presso il capannone EX Montecatini – Z.I. Costa Morena, Brindisi.”