Strutture ricettive extralberghiere. Problema o risorsa?

Struttura ricettive extralberghiere. Problema o risorsa?

Si è’ svolto ieri, presso la sede della Provincia di Brindisi, un convegno sul tema “Strutture extralberghiere. Problema o risorse”, organizzato da Confesercenti Puglia, Aigo, l’associazione dei gestori di ospitalità’ diffusa, con il Patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo. Ha presenziato l’assessore regionale Gianfranco Lopane. È’ stata l’occasione per illustrare le novità legislative per potenziare l’offerta turistica e per incrementare la qualità dell’offerta, puntando sulla regolarizzazione delle strutture, sia sotto l’aspetto fiscale che sotto quello logistico. È’ stato spiegato come accedere al codice identificativo nazionale CIN, che ha sostituito il vecchio codice di struttura. Previsti anche alcuni interventi per migliorare la sicurezza dei siti. La Puglia resta ai primi

posti in Italia per affluenza turistica Grazie anche alle strutture extralberghiere (case vacanza, affittacamere, B & B, ecc.). Quindi, nessuna contrapposizione tra alberghi tradizionali e strutture extralberghiere. L’importante è’ rispettare le regole per far diminuire i casi di abusivismo che fanno male al turismo.