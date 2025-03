Studentessa del Marzolla sul podio nazionale di Art & Science

Prestigioso risultato per Deva Sabato, studentessa della classe II D del Liceo Classico Marzolla, che, nella sfida “Filmare l’impossibile”, relativa al progetto “Art & Science across Italy”, si è classificata terza a livello nazionale (su ben 5207 ragazzi!) e seconda nella sezione di Lecce. “Art & Science across Italy” è un progetto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del CERN di Ginevra, finanziato anche dalla Comunità Europea e dal MIUR, per promuovere la cultura scientifica tra le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza. Deva, appassionata di scienze e astronomia, riesce a coniugare sapientemente sapere umanistico e scientifico, dimostrando la complementarità dei due approcci. Il Liceo Classico Marzolla, in questo senso, da sempre si spende per l’abbattimento degli stereotipi, anche culturali, e la dimostrazione sta proprio in questa giovanissima, brillante in entrambi in rami del sapere, umanistico e scientifico. Esempio di come le ragazze siano capaci nelle discipline STEM, l’anno scorso, la stessa studentessa è arrivata alla fase nazionale dei campionati di Astronomia e di recente è stata ammessa a frequentare, insieme ad altre 107 studentesse del territorio nazionale (piazzandosi al 18mo posto su 108), un corso di preparazione internazionale in cui saranno individuati i giovani che saranno per due mesi in India in uno stage finalizzato a realizzare una navicella spaziale verso l’orbita lunare. Parliamo, quindi, di una personalità a tutto tondo, quella della marzolliana Deva, un vero e proprio orgoglio per la comunità scolastica e per la sua Dirigente, prof.ssa Carmen Taurin