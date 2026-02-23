Studio 19 conquista il World of Dance Hungary: primo posto e premio speciale “Best Theme” per il gruppo MEGATEEN

Studio 19 (associata a Confcommercio Brindisi) conquista il World of Dance Hungary: primo posto e premio speciale “Best Theme” per il gruppo MEGATEEN

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Studio 19 è lieta di comunicare l’importante risultato ottenuto dal gruppo MEGATEEN in occasione del World of Dance Hungary, prestigiosa competizione internazionale svoltasi a Budapest.

Il team si è classificato Primo nella propria categoria, conquistando inoltre il premio speciale “Best Theme”, riconoscimento assegnato alla migliore proposta artistica per coerenza narrativa, originalità e qualità della messa in scena.

La competizione ha visto la partecipazione di crew provenienti da diverse nazioni europee, rendendo il risultato particolarmente significativo sia sotto il profilo tecnico che artistico. La performance presentata dai MEGATEEN si è distinta per precisione esecutiva, forte impatto scenico e maturità interpretativa, elementi che hanno convinto la giuria internazionale.

Il progetto coreografico è stato ideato e diretto dal coreografo e direttore Danilo Chiarelli, con il supporto delle assistenti Rebecca Alioto e Giorgia Licci, che hanno seguito il gruppo durante l’intero percorso di preparazione e nel corso della competizione.

Questo traguardo rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un importante momento di valorizzazione del territorio, portando il nome della nostra realtà e della nostra città su un palcoscenico internazionale di alto livello.

Studio 19 rinnova il proprio impegno nella promozione della danza come strumento di crescita, formazione e inclusione giovanile, ringraziando le famiglie, i collaboratori e tutti coloro che sostengono il percorso dell’associazione.