STUDIO 19 DI BRINDISI ALLA CONQUISTA DELL’AMERICA

Sabato 8 aprile le migliori Crews italiane di Hip Hop e Street Dance si sono affrontate sul palco del Gran Teatro Geox di Padova per conquistare un posto al World Hip Hop Dance Championship, il campionato del mondo di Hip Hop e Street Dance in programma a Phoenix (Arizona) dal 30 luglio al 6 agosto.

Si è classificata al secondo posto, conquistando il titolo di vice campione italiano la scuola di danza STUDIO19 di Danilo Chiarelli di Brindisi che si è distinta in due categorie: MEGACREW e JUNIOR MEGACREW.

Un plauso a Studio19 MegaCrew e Studio19 Mega Teen che rappresenteranno l’Italia a Phoenix e, siamo certi, daranno nuove soddisfazioni.

Studio 19 ha sede a Brindisi e da appena due anni ha conquistato podi nazionali, regionali e presto, gli auguriamo, conquisterà le platee internazionali, distinguendosi per professionalità, originalità e grande energia grazie all’impegno profuso da Danilo Chiarelli, Emanuela Dellisanti e Vincenzo D’Anna, maestri della lanciatissima scuola e dei suoi talentuosissimi allievi.