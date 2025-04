STUDIO19 Brindisi: una pioggia di vittorie al Trofeo Ozan di Ugento!

Non si ferma la scia di successi per lo STUDIO19 Brindisi, che dopo il prestigioso terzo posto ottenuto in Spagna, conquista nuovi traguardi sul suolo italiano. In occasione del Trofeo Ozan di Ugento, la scuola brindisina ha letteralmente dominato la scena nella danza hip hop, portandosi a casa tre fantastici primi posti.

A brillare sotto i riflettori i gruppi Mega Kids, Mega Teen e Megacrew, protagonisti di esibizioni cariche di energia, tecnica e creatività.

Merito anche delle coreografie spettacolari curate da Danilo Chiarelli, Alex De Micheli, Giulia Scarcella e Carmela Mariano, che hanno saputo esaltare al massimo il talento dei giovani danzatori.

Una prova di forza, grinta e passione che conferma lo STUDIO19 come punto di riferimento nel panorama hip hop brindisino e nazionale, capace di emozionare e conquistare ad ogni sfida.

Il futuro? Sempre più brillante.