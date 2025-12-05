Studio19 conquista il podio al World of Dance Italy e vola ai Mondiali di Los Angeles

Milano — Risultati straordinari per Studio19 al World of Dance Italy, una delle competizioni più prestigiose del settore. Le due squadre in gara hanno portato a casa un doppio podio che conferma l’alto livello tecnico e artistico della scuola.

Nella categoria Junior Team Division, i MEGATEEN hanno ottenuto il primo posto grazie a una performance potente, sincronizzata e ricca di creatività. Nella Team Division, invece, la Studio19 MEGACREW ha raggiunto un eccellente secondo posto, imponendosi per originalità, impatto scenico e coesione del gruppo.

Ma il risultato più significativo va oltre il podio:

Entrambe le squadre hanno ottenuto l’accesso ufficiale ai Campionati Mondiali World of Dance di Los Angeles, uno dei palchi più ambiti al mondo per la street dance.

Questo traguardo rappresenta un enorme riconoscimento per i danzatori, gli insegnanti e l’intera struttura di Studio19, da sempre impegnata nella crescita artistica e personale dei suoi atleti. La qualificazione ai Mondiali segna l’inizio di una nuova sfida internazionale e apre le porte a un percorso competitivo di altissimo livello.

Il successo al World of Dance Italy non è solo un risultato sportivo: è la conferma della professionalità, della disciplina e della passione che caratterizzano Studio19.