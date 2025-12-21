Stupenda atmosfera per il concerto “Pace infondi nei cuor” del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” di Brindisi

Sabato 20 dicembre 2025, nella suggestiva atmosfera della Basilica Cattedrale di Brindisi, si è tenuto il Concerto di Natale per soli, coro e orchestra, “Pace infondi nei cuor” a cura dell’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio”. Come ogni anno, nell’avvicinarsi del Santo Natale, nella Cattedrale si vive un vero e proprio momento magico che richiama tantissima gente che condivide con entusiasmo un’emozione indimenticabile. Anche quest’anno, l’appuntamento con il Coro Polifonico Arcivescovile”San Leucio” e l’Orchestra “San Leucio”, diretti dal M° Alessio Leo, ha dato vita a una serata unica. Ad accompagnare il Coro, la meravigliosa voce di Giorgia Cardone, importante artista pugliese. Sono stati eseguiti i seguenti brani: “Salve Maria”, “Tante schiere d’angeli”, “Glory to the Lord”, “Adeste Fidelis”, “Astro del ciel”, “Con la fiducia nel cuore”, “Happy Christmas”, “Joy to the world”, “Jingle bells”, “Happy day”, “Tu scendi dalle stelle”.

Il concerto è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione Arcopu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi), con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi- Ostuni, del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi e con il media partenariato del quotidiano online Brindisitime, Giornale di Puglia e Italia Love Tv, Idea Radio nel mondo e del settimanale Agenda Brindisi, e con il sostegno di Enel e del petit lounge bar “Vistamare”. Quest’anno il concerto è stato dedicato alla Comunità di Sant’Egidio di Brindisi, un segno tangibile dell’attenzione del Coro Polifonico Arcivescovile San Leucio per le realtà che, quotidianamente, operano nel segno della solidarietà e dell’accoglienza. Da focalizzare, inoltre, la collaborazione con gli studenti dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani” di Brindisi, che hanno curato la realizzazione grafica del materiale promozionale dell’evento.

Ha presentato la serata la giornalista Maria Di Filippo. Un concerto che è stato un messaggio di pace in un momento così difficile per il mondo intero, un regalo per i brindisini che hanno potuto condividere un’atmosfera bellissima. Anna Consales