SU EDISON FRANA LA MAGGIORANZA. ROSSI E BBC PER LA BATTAGLIA GIUDIZIARIA, IL PD PRENDE ATTO DELLA DECISIONE DELLA REGIONE…

Nel silenzio assordante di gran parte della politica locale (del resto, molte di queste forze nelle ultime amministrative in Puglia hanno raccattato qualche punticino percentuale…) si consuma l’ennesimo strappo all’interno della maggioranza su cui si regge l’Amministrazione-Rossi. Una conferma giunge dai comunicati che BBC e PD hanno diffuso proprio oggi, a commento della decisione assunta dalla Regione Puglia in relazione al via libera del deposito Edison nel porto di Brindisi.

Brindisi Bene Comune, accodandosi alle dichiarazioni rese oggi a Quotidiano dal sindaco Rossi, afferma “siamo pronti a sostenere la battaglia che l’amministrazione comunale intende avanzare in tutte le sedi competenti, anche quelle giudiziarie”.

Il Partito Democratico, invece, nel suo comunicato sostiene di aver “preso atto dell’intesa rilasciata dalla Giunta Regionale che implicherà il rilascio dell’autorizzazione ministeriale definitiva alla realizzazione dell’impianto di stoccaggio gnl”.

Insomma, per il PD nessuna battaglia giudiziaria, mentre chiede un impegno generale perché si giunga, a fronte di un investimento di 100 milioni di euro, “a un immediato patto di trasparenza e legalità che coinvolga Edison e le Istituzioni territoriali per evitare ogni tipo di ‘infiltrazione’”.

Sulla base di tali affermazioni, cosa faranno gli assessori comunali del PD quando in Giunta arriverà una delibera riguardante l’impugnazione della delibera della Giunta regionale? Si asterranno? Lasceranno l’aula? O si accoderanno alle decisioni del primo cittadino, smentendo ancora una volta (vedi caso-Borri…) le affermazioni “responsabili” fatte dal partito (come in questa occasione)? Del resto, si troveranno in compagnia dei loro colleghi di BBC che hanno ufficialmente dichiarato che chi vuole il deposito di GNL vuole il male del porto e quindi della città di Brindisi.

Insomma, per quanto tempo ancora si potrà giocare con queste palesi contraddizioni?

