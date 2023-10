SUB DISPERSO A PUNTA DELLA CONTESSA. SALVATO DALLA GUARDIA COSTIERA

Nella mattinata odierna, il personale della Capitaneria di porto di Brindisi ha

eseguito un’operazione di assistenza e soccorso ad un sub segnalato come

disperso nelle acque antistanti Punta della Contessa – litorale sud di Brindisi.

L’allarme è scattato alle 11.15, quando la sala operativa della Capitaneria di

Porto di Brindisi riceveva una chiamata sul numero di emergenza 1530 da

parte di un suo amico che stando a bordo della imbarcazione di supporto e

non vedendolo più in zona ha dato l’allarme.

Vista la gravità della situazione veniva disposto l’invio della M/V SAR CP 844

che tempestivamente lasciava gli ormeggi dirigendo sul punto segnalato.

Alle ore 12.20 la M/V SAR CP 844 intercettava il sub presso la scogliera di

Punta della Contessa procedendo a tirarlo a bordo conducendolo presso la

banchina antistante la Capitaneria di Porto di Brindisi.