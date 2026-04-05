Successi internazionali per la piccola Camilla Bagnuli

Record e successi per la piccola danzatrice brindisina Camilla Bagnuli. Nei giorni scorsi, infatti, è stata la prima bambina italiana under 6 a partecipare ad una competizione internazionale di ballo in Inghilterra, al Winter Gardens di Blackpool. Camilla ha ottenuto anche in questa occasione risultati prestigiosi che la collocano tra i talenti di caratura mondiale. A Brindisi questa bambina prodigio frequenta la scuola di ballo “Mamacita Latin Dance School” ed i suoi insegnanti sono Deborah Zecca e Andrea De Marco. A loro va il ringraziamento anche dei genitori di Camilla per la passione e la professionalità che dimostrano tutti i giorni.