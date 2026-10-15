SUCCESSI PER IL CIRCOLO DELLA SCHERMA BRINDISI, CON ZWANNAH RICHARDS ED ELEONORA SCHETTINO LAUREATISI CAMPIONI INTERREGIONALI NELLE RISPETTIVE CATEGORIE.

Gli atletiGli atleti Gli del Circolo della Scherma Brindisi tornano da Rende (Cosenza) con un ricco bottino.

La prima prova interregionale Gpg, riservata agli atleti dai 10 ai 13 anni, si è svolta al PalaPirossigeno, con l’ottima organizzazione del Club Scherma Cosenza e ha visto la partecipazione di 350 atleti appartenenti a 39 società di Puglia, Campania, Calabria, Molise, Basilicata e Lucania.

Nella giornata di domenica, dedicata al fioretto, nella categoria Ragazzi/Allievi, vince il titolo Zwannah Richards, che in finale supera 15-6 Simone Bruno dell’Olympia Fencing Club. Da segnalare l’ottimo ottavo posto di Luigi Scotto di Santolo.

Carola Ruggio , nella categoria Allieve/Ragazze, si piazza al terzo posto e Giulia Ermito, al suo secondo esordio, si ferma nell’assalto per i sedicesimi.

Nella categoria Giovanissime si impone Eleonora Schettino che in finale supera 10-5 Ludovica Ferrante del Rajputs Avellino. Terzo posto per Martina Rodia, che in semifinale ha ceduto il passo per 10-3 alla sua compagna di sala. Ottimo ottavo posto per Alice Martino al suo esordio in gara.

Nella categoria Maschietti, tutti atleti al loro primo esordio in gara, si piazzano al terzo posto Matteo De Stradis e al sesto posto Teodoro Lovato. Matteo Moriero e Mauro Zurlo, invece si fermano entrambe nell’assalto per gli ottavi di finale.

Nella categoria Giovanissimi, quinto posto per Davide Solazzo e settimo posto per il suo compagno di sala Filippo Marmo.

Nella categoria Prime Lame Fioretto ha esordito Benedetta Balsamo che ha egregiamente difeso i colori societari.

“Abbiamo ottenuto dei risultati davvero brillanti in questa prima prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi, dice il maestro Antonio Muraglia, anche in considerazione del fatto che quasi tutti gli atleti erano al loro primo esordio in gara. Questo successo dovuto anche all’egregio lavoro svolto in questo inizio di stagione dal maestro Pierpaolo Ciracì e dall’Istruttore Manuel Molfetta che ringrazio vivamente. Si ritorna subito al lavoro perché ci attende adesso la prima prova nazionale del Torneo U14 che si terrà a La Spezia il 21/22 Novembre”