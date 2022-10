Successo a Brindisi per il quarto motoraduno dei “Kavalieri di Akashi” di Puglia. Centinaia di appassionati motociclisti si sono radunati presso la stazione di servizio 2P, in via Maestri del Lavoro (nei pressi dell’Aeroporto del Salento) per fare colazione e per ricevere i gadget della manifestazione. Dopo di che è stata percorsa la litoranea nord di brindisi fino a Villanova e con soste a Ostuni, Cisternino, alla Selva di Fasano, a Monopoli ed a Castellana Grotte.