Successo a Brindisi per la Marcia per il Lavoro

In occasione dell’anno giubilare l’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni ha organizzato una marcia-pellegrinaggio in città per mettere in rilievo le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e all’assenza di lavoro. Problemi sociali che sono posti al primo posto dalla Chiesa in questo Giubileo. Sono intervenuti l’arcivescovo Giovanni Intini, il sindaco Giuseppe Marchionna, i sindacati, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato e l’Anpi. Ci sono state quattro soste: gli alimentari Perchinenna, oggetto di un attentato, il cimitero, davanti alla scultura dedicata ai maestri del lavoro, piazza Vittoria, luogo del commercio, e la Cattedrale.