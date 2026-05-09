Successo a Brindisi per “Una serata tra le stelle…dimenticate”

Venerdì 8 maggio, presso il salone “Mario Marino Guadalupi” del Palazzo di città, ha avuto luogo la quarta edizione di “Una serata tra le stelle…dimenticate”, organizzata dal Consiglio Provinciale ANSMeS di Brindisi con il patrocinio gratuito del Comune e della Provincia.

In apertura, dopo i saluti del Presidente Provinciale Avv.Vincenzo Guadalupi, della Dott. Chiara Protopapa Vice Prefetto delegata dal Prefetto Dott. Guido Aprea, della Dott. Isabella Lettori Consigliera Regione Puglia e dell’Avv. Fabio Di Bello Vice Sindaco di Brindisi, si è passati alla consegna delle targhe e dei diplomi agli atleti e tecnici :

Antonello Carbonara, Annamaria De Castro, Vincenzo Elia,Carlo Faccini, Maria Fiume, Enzo Giuri,Alessandra Nocco, Angelo Rammazzo, Titti Spinelli e Giuseppe Tasso. Ospite d’onore il plurimedagliato Vincenzo Fanizza, Direttore Tecnico dell’Italvolley maschile. Attestati di benemerenza a Maurizio De Virgiliis ed a Lilly Mazzone. Ha egregiamente condotto la serata Stefano De Santis.