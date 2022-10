SUCCESSO A MESAGNE PER LA FIERA MEDIEVALE FRANCA

Successo superiore alle aspettative per la prima giornata della diciottesima edizione della Fiera Medievale Franca che si svolge nel cuore del centro storico di Mesagne. Si tratta di uno dei 120 eventi di questo tipo, riconosciuti dal Ministero dei Beni Culturali, che si svolgono in Italia.

Una vera e propria rievocazione medievale federiciana che qui si rifà al 1.200 quando Mesagne era meta di pellegrini e cavalieri crociati che si accampavano fuori dalle mura della città in attesa di imbarcarsi per la Terra Santa dai porti di Brindisi e di Torre Guaceto.

Proprio in quei giorni di attesa i pellegrini davano vita ad una sorta di mercato spontaneo in cui si barattavano prodotti di ogni tipo, con l’obiettivo di affrontare il lungo viaggio nel migliore dei modi. Si chiama “franca” questa fiera in quanto nel 1221 Federico II dispose che quella sorta di mercatino dovesse essere esentato dal pagamento delle tasse. Insomma, un primo esempio ci quello che poi sono diventate le zone franche doganali ai nostri giorni.

Per la città di Mesagne questa fiera è l’ennesima occasione per far festa, utilizzando le sue piazze ed i suoi vicoli del centro storico. Si prosegue stasera con un raduno dei cortei storici nei pressi del Castello e con spettacoli animati con il fuoco.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Puglia, dal Comune di Mesagne e dal locale Distretto Urbano del Commercio.