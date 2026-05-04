Successo a Mesagne per la prima edizione di “Auto Moto Expo”

Ha riscosso un notevole successo di partecipazione la prima edizione di “Auto Moto Expo Mesagne” svoltasi nella zona industriale mesagnese. Sono stati in migliaia, infatti, i visitatori, a conferma di una acclarata vitalità del settore.
Nella giornata conclusiva gli undici espositori hanno incontrato il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo, anche nella sua veste di Presidente di Federmorizzazione della provincia di Brindisi.
“Con gli imprenditori che hanno dato vita a questa importante iniziativa – afferma Corciulo – abbiamo posto le basi per una collaborazione più articolata con Confcommercio finalizzata alla crescita di un settore economico vitale come quello dell’automotive anche nel territorio della provincia di Brindisi. Nelle prossime settimane approfondiremo l’argomento, anche nell’ambito delle attività poste in essere da Federmotorizzazione”.
All’esposizione hanno partecipato le aziende BC Car, VS Auto, Apulia Motori, Motors Point, Zurlo Auto, Mengasi, TM Car, FA Auto Group, Dimida Auto, TarCar, Super Cars.