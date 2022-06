SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE PER IL CONVEGNO SULLA SICUREZZA STRADALE

Il Nuovo Teatro «Verdi» di Brindisi ha ospitato l’evento finale condotto dal giornalista Antonio Celeste del progetto speciale della Provincia di Brindisi finanziato dall’Unione delle Provincie Italiane – UPI Puglia «La nostra sicurezza sulla strada – Our Safety on The Road» realizzato da FIABA Onlus con il coordinamento dell’architetto Manuela Zammillo. Hanno aderito al progetto gli istituti scolastici I.I.S.S. Leonardo da Vinci di Fasano, I.P.S.S.E.O. Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, I.P.S.S.S. Morvillo Falcone di Brindisi e San Vito dei Normanni, I.I.S.S. Epifanio Ferdinando di Mesagne, Polo liceale Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi, I.T.C. Carnaro Belluzzi Marconi Flacco di Brindisi, con l’adesione dei dirigenti scolastici Maria Stella Carparelli, Vincenzo Micia e Cosimo Marcello Castellano, Irene Esposito, Aldo Guglielmi e Mario Palmisano Romano, Carmen Taurino, Salvatore Amorella e la collaborazione dei docenti che hanno coinvolto centinaia di studenti e studentesse, ai quali va un immenso ringraziamento attraverso un appello di gratitudine – in ordine rigorosamente alfabetico: Arrigo Barbara, Bistanti Teodoro, Carluccio Elisabetta, Carricato Maria Antonietta, Cretì Mariagrazia, De Maria Antonio, Dello Monaco Fiorella, Deluca Cristina, Farina Giovanni, Fullone Angelo, Gianfreda Cosimo, Gigante Ida, Larenza Vincenzo, Lepainteur Sylvie, Liuzzi Domenica, Martucci Maria Diletta, Petruni Carla, Pignatelli Lucia, Ragione Annalisa, Re Geremia, Sacchi Matteo, Sanasi Nicolina, Siragusa Mariagrazia, Vangi Aldo. Tra i docenti, quale sintesi ed interpretazione delle rappresentanze scolastiche presenti in teatro, la citazione della docente Mariagrazia Siragusa: «Crediamo fortemente in una scuola che si confronta e interagisce con il territorio. Muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettando il contesto ambientale, sono comportamenti che la nostra scuola diffonde per educare i giovani a una cittadinanza consapevole. L’esperienza è stata formativa e ricca di spunti di riflessione per i nostri ragazzi, molti dei quali si apprestano a prendere la patente di guida, grazie soprattutto alle testimonianze, mandate in video, di loro coetanei vittime di incidenti stradali causati da comportamenti sbagliati».

Il saluto di benvenuto del Consigliere Cosimo Tardio, delegato alla Programmazione ed Edilizia scolastica dal Presidente della Provincia, on. Antonio Matarrelli, esprimendo compiacimento per l’evento che ha messo insieme studentesse e studenti insieme alle istituzioni «per confermare un patto costituzionale per garantire le libertà personali, nel rispetto delle norme» in un mese in cui tutte le scuole del territorio hanno declinato in vario modo la legalità per dimostrare che le regole non sono un freno all’esercizio delle libertà ma aiutano a viverle meglio, ha via via trasformato le parole del docente e rappresentante della Provincia in quelle del genitore che aspetta il figlio al rientro da una serata in discoteca, desideroso soltanto di augurare belle storie a lieto fine. La manifestazione, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, ha ricevuto il patrocinio delle municipalità di Brindisi, Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, Sandonaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna e di Regione Puglia, attraverso l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio – ASSET con la partecipazione del dott. Paolo Bonerba, responsabile del Centro Regionale di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale e del responsabile dell’Ufficio di Promozione della Salute nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi, dott. Liborio Rainò. Le relazioni del Commissario di Polizia Stradale Giampiero Angiolillo, del Maggiore dei Carabinieri Stefano Giovino, del Comandante Polizia Locale Brindisi Antonio Orefice incentrate sui temi della prevenzione dei sinistri stradali e dei comportamenti responsabili da tenere alla guida, in ambito extraurbano e nella micromobilità urbana e, nella piazza antistante il teatro, l’allestimento delle strumentazioni in dotazione alla Polizia di Stato per il controllo della velocità e del tasso alcolemico, le Unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza e la Polizia Provinciale hanno suscitato il coinvolgimento dei partecipanti attraverso le azioni di role playing e di simulazione di un intervento su scenario incidentale, coordinata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi nella piazza Sottile De Falco sotto la supervisione dell’Ispettore Esperto Cosimo Tasso, accompagnata dal commento in sala del Vice Direttore, ing. Gianluca D’Alessandro, con il supporto delle postazioni 118 del CISOM, della CRI – Comitato di Brindisi e dell’associazione Fratellanza Croce d’Oro F.Sardelli di San Vito dei Normanni. La diretta è stata seguita dalla platea dei partecipanti e dagli istituti scolastici in streaming, a partire dall’attivazione della chiamata di soccorso con scambio di notizie per individuare la zona interessata dall’incidente e mobilitare le squadre dei soccorritori, attraverso le fasi della complessiva capacità di risposta della colonna mobile giunta sul posto che, disattivati gli impianti di alimentazione elettrica, praticate le manovre di estrinsecazione dalle autovetture ed avviati i feriti al pronto soccorso, ha inteso favorire il clima di vicinanza e di fiducia nelle istituzioni, in un quadro di sinergia e proficua collaborazione tra tutte le autorità e gli enti che operano al servizio della collettività e concorrono ad alimentare quel riconoscimento di comportamenti e di cittadinanza consapevole che, nel contesto istituzionale, riempie di senso e lega persone che non si conoscono fisicamente ma che nel valore simbolico si riconoscono. Dopo il racconto video-fotografico delle attività svolte nel 2019 e i testi scritti della performance teatrale titolata «La scelta» a significare la percezione del rischio data dalla combinazione tra stili di vita e complesse problematiche psicosociali, la dirigente scolastica Irene Esposito è intervenuta affermando che proprio la scuola ha un ruolo importante e significativo per la diffusione della cultura della sicurezza sulla strada e l’interiorizzazione di valori che possano portare ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive favorendo, non le dipendenze, ma la vita. La manifestazione si è conclusa con l’intervento del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dott. Antonio De Donno, in dialogo con gli studenti presenti e con la visita agli equipaggiamenti nella piazza Gianni D’Errico, antistante il Nuovo Teatro «Verdi»